Dopo la festa Paola Turani mostra i regali di compleanno più belli (Foto)

Una festa di compleanno speciale per Paola Turani che ha soffiato su 33 candeline imbarazzandosi per i regali ricevuti (foto). La splendida modella e influencer non è più abituata a ricevere regali e quando ieri sera è arrivato il momento di scoprire cosa le avessero comprato i suoi amici si è emozionata. Ha recuperato poi al risveglio mostrando i regali ricevuti. Per Paola Turani una festa di compleanno meravigliosa in un posto da sogno; una location da mille e una notte, un party e una giornata curati nel dettaglio. La festeggiata ha condiviso tutto sui social mostrando anche la location Borgo Egnazia. In piscina gonfiabili colorati e tanti amici, ovviamente primo tra tutti a farle gli auguri il marito Riccardo Serpellini.

LA FESTA DI COMPLEANNO DI PAOLA TURANI DAL MATTINO ALLA SERA IN UN RESORT ESCLUSIVO

Paola Turani questa volta non ha badato a spese, ha scelto un resort esclusivo dove tanti vip stranieri si recano e dove sembra festeggeranno le nozze il prossimo anno anche Brooklyn Beckham e la sua fidanzata. Un castello meraviglioso in Puglia dove si sono sposati anche Justin Timberlake e Jessica Biel ma bellezza e semplicità di Paola Turani hanno vinto su tutto.

Tanto divertimento e gli outfit come sempre perfetti per lei che ha scelto prima un costume nero intero che l’ha fatta brillare sotto il sole. Per la sera un abito ancora più scintillante.

Una borsa, un cappello, una gonna, un ciondolo, bracciali e tanti altri regali per la Turani ma più di tutto l’ha colpita il regalo dell’amica che dopo averle farro scartare una borsa ha mostrato tutta l’originalità: ha fatto stampare su tanti oggetti e accessori le intolleranze alimentari di Paola e ciò che preferisce e che non ama mangiare. Insomma, il menù perfetto; un’idea regalo unica.

