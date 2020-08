Felicità per Mara Venier che è in vacanza con tutta la famiglia, mai come questa estate (Foto)

Anche per Mara Venier vacanze solo in Italia questa estate come per molti altri ma non è certo un sacrificio perché con lei e Nicola Carraro a Forte dei Marmi c’è tutta la famiglia (foto). Con la paura del coronavirus e poi con i problemi che avuto dopo la caduta per Mara Venier questa sembrava dovesse essere l’estate peggiore ma non è andata così perché in vacanza in Toscana è con tutta la famiglia e la sua felicità è alle stelle. La conduttrice ha più volte confidato che è suo nipote Claudio la sua vera gioia, che è stato lui ad aiutarla a superare la depressione dopo la morte di sua madre. Non è solo il suo nipotino il motivo di tanta gioia in questa estate così diversa.

MARA VENIER FELICE IN TOSCANA CON LA SUA FAMIGLIA

Niente è più importante della famiglia, anche se in Toscana hanno tanti amici con cui passare belle serate ma Mara Venier e Nicola Carraro brindano alla loro nuova serenità. Il marito della conduttrice di Rai 1 non va da tempo a Santo Domingo, non può a causa del periodo che tutti stiamo attraversando ma anche perché Mara Venier ha bisogno di altre cure e attenzioni dopo la caduta. L’estate che poteva sembrare più triste delle altri è invece perfetta a Forte dei Marmi.

“Noi… la mia famiglia… manca Iaio che dorme già…” ha scritto la Venier acanto alla foto in cui appaiono tutti insieme con un bel bicchiere di vino e la voglia di giocare tutti a burraco. E’ il nipote più grande, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, a scattare la foto. Claudio è figlio di Paolo, il suo primogenito. Manca Gerò Carraro e la famiglia sarebbe davvero al completo ma l’estate non è ancora finita e la foto potrebbe davvero arrivare.