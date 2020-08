Eliana Michelazzo positiva al covid19: niente rivelazione social, parla all’Adnkronos

Chi ha seguito in questi giorni Eliana Michelazzo sui socia sa che la manager, nelle ultime ore era in ansia in attesa dei risultati del tampone che aveva fatto, anche se diceva di non avere particolari sintomi che le facessero pensare che avesse preso il covid19. Anche lei però è stata in Costa Smeralda ha incontrato molta gente, ed è per questo che si è sottoposta al tampone. Pochissimi minuti fa l’Adnkronos ha pubblicato una breve intervista tramite la quale la Michelazzo conferma la sua positività al coronavirus. Eliana non ha scelto i social per dare questo annuncio, ha deciso di affidarsi a una agenzia di stampa per rendere nota la cosa.

Eliana Michelazzo ha frequentato i locali della Costa Smeralda nella settimana di Ferragosto e anche lei, come molte altre persone arrivate da Roma, al rientro nella capitale ha scoperto di essere positiva al covid 19.

ELIANA MICHELAZZO HA IL COVID 19: LE ULTIME NOTIZIE

La manager dei vip per il momento non ha condiviso con i suoi followers questa notizia, ha scelto il silenzio social ma probabilmente nelle prossime ore, qualora se lo sentisse, dirà quello che sta accadendo e quello che prova.

“Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io”. Lo rivela Eliana Michelazzo quasi in lacrime all’Adnkronos.

“Sono molto spaventata ora -dice- Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”, conclude Michelazzo.

Auguriamo a Eliana, come abbiamo fatto con tutte le altre persone positive al covid 19, di guarire il prima possibile.