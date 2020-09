Elena Santarelli rivela cosa fa per essere così bella e in forma (Foto)

Bellissima lo è sempre stata Elena Santarelli ma oggi serena lo è anche di più ed è in gran forma, rivela quindi alla rivista Gente quali sono i suoi segreti di bellezza (foto). Dieta e allenamento, è ovvio, ma il tutto senza esagerare, senza eccedere, concedendosi anche piatti golosi, perché le piace cucinare, e solo due allenamenti a settimana. Ovvio che tutto è fatto con attenzione ed Elena Saneorelli confida che è sempre il gyrotonic il suo grande alleato a cui aggiunge la camminata e gli allenamenti con personal trainer, oltre ovviamente al cibo sano. Tutto questo ha regalato alla splendida conduttrice e showgirl una forma davvero al top. Tante volte ha dovuto rispondere a chi fino a poco tempo fa le diceva che non mangiava, che era troppo magra. Il dolore per la malattia di Giacomo aveva questo effetto, oggi a 39 anni è sempre una ragazzina.

ELENA SANTARELLI TRA GYROTONIC, CAMMINATA E DIETA GIUSTA

“Faccio sport due volte alla settimana, gyrotonic e allenamenti con il personal trainer, e cammino moltissimo. Bevo quasi due litri di acqua al giorno, mangio sano, ma adoro cucinare e capita che mi conceda peccati di gola”. Niente di così impossibile, possono provarci tutti. “L’importante è trovare un equilibrio tra concessioni e rigore, e rispettare le regole, non solo per la linea, ma per vivere bene”.

Magari non tutti possono permettersi il personal trainer ma per il resto non è così complicato. Sarà anche l’amore che la rende bellissima perché è felice accanto a Bernardo Corradi. Insieme hanno superato il momento più difficile della loro vita, la malattia del figlio. Elena Santarelli confessa che non è ansiosa, non ha grandi paure, sarebbe inutile perché la vita riserva tante sorprese, impossibili da intuire.