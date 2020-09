A Mattino 5 si festeggia il matrimonio di Francesco Vecchi che felice mostra l’anello

Inizia con una nota davvero dolce e positiva, che speriamo sia di buon augurio per questa edizione, la puntata di Mattino 5 di oggi, 7 settembre 2020. E’ il ritorno in onda per Francesco Vecchi e Federica Panicucci, reduci da una stagione molto molto complicata. Per ripartire è la conduttrice di bianco vestita che decide di dare questo dolce annuncio dicendo che per il suo collega, l’estate che si sta per concludere, è stata sicuramente molto speciale. Francesco Vecchi infatti si è sposato e la Panicucci gli chiede di mostrare a tutti l’anello! Nessun altro dettaglio, nessun riferimento alla moglie di Francesco Vecchi. Da tempo il conduttore di Mattino 5 è fidanzato ma non si è mai lasciato scappare molto della sua vita privata. L’unica cosa che possiamo mostrarvi è una foto della moglie di Francesco Vecchi, postata qualche settimana fa su Instagram, nel corso delle vacanze estive.

FRANCESCO VECCHI SI E’ SPOSATO: GLI AUGURI DI FEDERICA PANICUCCI A MATTINO 5

Per il resto il conduttore di Canale 5 neppure oggi ha voluto dire molto del suo privato, se non che ovviamente, la sua è stata una estate magica, viste le nozze! Francesco e sua moglie sono stati tra gli sposini che hanno scelto di sposarsi con pochi invitati e con tante regole da rispettare, un giorno che resterà impresso certamente ancora di più nella mente dei neo sposi!

Federica Panicucci era tra gli invitati al matrimonio? Difficile a dirsi, non c’è stato nessun commento in merito e sui social, non c’è traccia di questo evento, per cui davvero poco possiamo dirvi.

FRANCESCO VECCHI E SUA MOGLIE: UNA SOLA FOTO SUI SOCIAL

In una intervista Francesco Vecchi a proposito di quella che era ancora la sua fidanzata aveva raccontato: “ho completamente rovesciato la mia vita quando mi sono accorto che c’era una persona con la quale volevo stare. Nel momento in cui l’ho incontrata ho capito che non potevo non averla al mio fianco.”

Non possiamo quindi che fare i nostri migliori auguri al conduttore di Mattino 5!