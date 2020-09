La figlia di Antonella Clerici in copertina con la mamma che torna in tv con il suo permesso (Foto)

E’ un momento importante per Antonella Clerici e non poteva non condividerlo con sua figlia Maelle, perché è lei che le permette di tornare in tv con E’ sempre mezzogiorno. Le foto sulla rivista Oggi e Antonella Clerici è con Maelle in cucina, perché sua figlia ha da sempre questa passione, prepara soprattutto dolci per tutta la famiglia. Nonostante abbia solo 11 anni sa bene quale sia la passione della sua mamma, la televisione. La conduttrice farà da pendolare tra Milano e Arquata Scrivia, la sua casa dista solo 55 minuti d’auto dagli studi Rai; ma soprattutto Maelle è serena. E’ già tornata a scuola ed è ben inserita a Novi Ligure, ha tutto ciò che appartiene ai ragazzini della sua età ed è per questo che ha rifiutato la proposta di sua madre andare di andare a Milano con lei per qualche giorno.

ANTONELLA CLERICI PRONTA AL GRAN RITORNO IN TV

“Le ho proposto di venire qualche giorno con me a Milano, ma mi ha chiesto se fossi impazzita, lei sta bene qui a casa, ha le sue abitudini, i suoi piccoli riti quotidiani, i suoi puntelli. E sa che per me il lavoro è una passione fortissima. E poi è sempre qui che torno, faccio solo la pendolare con Milano”.

Torna quindi dopo due anni per il mezzogiorno degli italiani su Rai 1 ed è felice perché E’ sempre mezzogiorno è il programma che ha voluto lei.

Questa volta non ha dovuto accontentare altre persone ma solo se stessa: “L’ho pensato e voluto fortemente. Se non andrà bene sarà solo colpa mia, me ne prendo la responsabilità. Mi sono fatta fare un contratto di un solo anno per la prima volta in 35 anni che lavoro: mi piace l’idea di vedere come andrà e voglio mettermi alla prova”. Appuntamento a lunedì 28 settembre su Rai 1 a mezzogiorno.