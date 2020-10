Myriam Catania torna sui social e ringrazia tutti: “Siete i miei angeli custodi”

Myriam Catania è stata senza dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del Grande Fratello VIP. E’ uscita forse un po’ presto, ma quando una mamma sente la mancanza di suo figlio, è difficile resistere. E così il pubblico alla fine ha fatto si che Myriam potesse tornare dalla sua adorata famiglia. Poche ore fa l’attrice, che prima del GF VIP non era molto attiva sui social, ha invece voluto lanciare un forte messaggio a tutte le persone che la seguono con affetto e che le sono state vicine. Un grande ringraziamento a questo nuovo esercito formato da persone che le vogliono bene.

Myriam oggi è di nuovo felice al fianco di Quentin e del suo adorato Jaquec e noi non vediamo l’ora di vederla in abito da sposa, sarà sicuramente super rock, come sempre.

Le parole di Myriam Catania sui social:

Adorati fans sono innamorata pazza di voi che mi avete sostenuta come degli angeli … e gli angeli non si vedono …. come faccio ad abbracciarvi tutti… a ringraziarvi per quell’aereo che ho visto volare sopra di me nel momento del bisogno… e che mi ha dato la percezione per la prima volta che a distanza ma nei pressi del mio cuore c’erano occhi che mi guardavano e ridevano e piangevano con me … come faccio a dirvi che mi dispiace avervi fatto soffrire quando dicevo che volevo andare via … ma dovevo abbracciare mio figlio e il mio amore Quentin… a mia discolpa ..potrei dire : io non sapevo che c’eravate … non sapevo che mi sceglievate e votavate per me ….vi chiedo perdono .. davvero ma sappiate che come voi seguite me, da oggi io seguirò voi! Grazie amici … amiche … siete i miei angeli custodi … in terra.

-Myriam