Adua diventa Rosalinda e fa una confessione shock al GF VIP 5: “Sono stata violentata”

Vi avevamo detto che nel corso della settimana Adua del Vesco, facendo la sua linea della vita, aveva deciso di aprirsi e raccontare qualcosa che aveva taciuto a tutti a quanto pare; era stata Elisabetta Gregoraci a informare anche gli altri concorrenti del Grande Fratello VIP 5, dopo che Adua, ne aveva parlato con lei, a spiegare che di certo in puntata si sarebbe parlato di questa storia. Adua infatti, aveva raccontato un evento tragico della sua vita. E così nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 5 del 16 ottobre 2020, abbiamo capito di che cosa si trattava, purtroppo. Adua ha deciso di parlare a tutti di un periodo tremendo della sua vita. Aveva solo 12 anni quando è stata stuprata.

ADUA DIVENTA ROSALINDA E PARLA DELLO STUPRO SUBITO

La ragazza ha spiegato che la casa del Grande Fratello le sta servendo moltissimo per capire tante cose. Ha capito che oggi vuole essere Rosalinda, una donna diversa da quella che è stata. E la sua vita deve ricominciare così, perchè in passato sono state troppe le sofferenze. “Ero solo una ragazzina ingenua, avevo 12 anni e mi sono fidata di una persona che mi ha fatto del male. Sono stata stuprata” queste le parole di Rosalinda Cannavò che ha decido di raccontare a tutti quanto successo. Adua aveva solo 12 anni e non ne ha mai parlato neppure con la sua famiglia. “Ho trovato di dire tutto a mia madre solo 2 anni fa, mi sono sempre sentita in colpa, pensavo fosse colpa mia, di aver sbagliato” ha detto l’attrice. “Non dovevo subire quello che ho subito” ha commentato Adua mentre faceva la sua linea della vita. E ha proprio ragione visto che nessuna donna mai, dovrebbe essere anche solo sfiorata. I ricordi di quel maledetto giorno sono sfocati, anche perchè nel corso del tempo ha provato a dimenticare.

La ragazza spiega inoltre di essersi sentita per anni in colpa per un altro motivo. “Io non l’ho mai denunciato e spero solo che questa persona non abbia fatto quello che ha fatto a me ad altre ragazze” ha aggiunto.