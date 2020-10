Prima della diretta Antonella Clerici mostra il suo camerino tra trucchi e foto importanti (Video)

Un video di un minuto prima della diretta e Antonella Clerici mostra il suo camerino, lascia che il pubblico entri sempre di più nel suo mondo. Trucchi e pennelli sulla scrivania, gli evidenziatori per ripassare ciò che accadrà nella puntata di E’ sempre mezzogiorno e tanti ricordi. Antonella Clerici da sempre porta nel suo camerino la foto della mamma, non può mancare lo scatto con Maelle e ci aspettavamo anche un ricordo con Vittorio Garrone ma più di tutto emoziona la foto con Carlo Conti e Fabrizio Frizzi. La foto con i suoi fratelloni è quella della puntata della Prova del cuoco che commosse tutti. Era il compleanno di Antonella Clerici e Carlo Conti le fece una meravigliosa sorpresa, le portò in studio in diretta Fabrizio Frizzi che da poco si era ripreso ma non era ancora tornato in tv. Fu la sua prima apparizione e la conduttrice, quando i suoi collegi più cari, andarono via non riuscì a trattenere le lacrime.

ANTONELLA CLERICI NEL CAMERINO PRIMA DELLA DIRETTA DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO

“Sono i momenti prima di andare in onda, qui ci sono delle foto che hanno tanti ricordi per me, la mia bimbina, Fabrizio e Carlo, la mia mamma…” ci teneva a far vedere al suo pubblico di E’ sempre mezzogiorno e a chi la segue sui social il suo camerino, un’altra parte del suo mondo.

“Ci sono anche un po’ di ricordi delle mie battutacce, ogni tanto le mie gaffes” commenta mentre riprende un po’ tutto con il suo cellulare. Alle pareti anche le foto di alcune sue trasmissioni, un po’ di vestiti che indosserà nelle prossime puntate. La televisione è accesa, sta seguendo Eleonora Daniele con Storie Italiane, la trasmissione che precede la sua. Manca poco alla diretta, lei arriva presto per controllare tutto, così riesce anche a ricaricarsi e allo stesso tempo procedere con un programma che ha un ritmo più giusto, senza fretta ma anche senza noia.