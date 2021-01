Emma Stone incinta, non è ufficiale ma il pancione sembra evidente (Foto)

Emma Stone è incinta, la splendida attrice che ci ha fatto sognare con le sue interpretazioni e con La La Land, è in attesa del suo primo figlio (foto). Non c’è al momento un annuncio ufficiale, Emma Stone e Dave McCary non hanno commentato la notizia ma il pancione di lei appare evidente. Per le strade di Los Angeles i fotografi continuano a scattare evidenziando le sue forme più morbide. Il matrimonio della Stone e McCary sarebbe stato celebrato in gran segreto lo scorso settembre, massimo come sempre il riserbo di entrambi. Sono le foto apparse nei giorni scorsi sul Daily Mail ad avere concluso per l’attrice l’anno nel migliore dei modi. Tuta nera, cappellino, capelli raccolti, mascherina, si fa quasi fatica a riconoscerla ma il pancione c’è, si vede (le foto in basso). Ovviamente non si sa nemmeno se Emma Stone diventerà mamma di un maschio o di una femmina ma di certo c’è il coronamento di una bellissima storia d’amore.

EMMA STONE IN ATTESA DEL PRIMO FIGLIO

La coppia ha iniziato a frequentarsi più di tre anni fa, ha annunciato il fidanzamento a dicembre del 2019, poi forse il matrimonio pochi mesi fa. Le nozze erano previste anche prima, a marzo, ed è stato il Covid a rimandare il lieto evento avvenuto poi senza alcuna pubblicità. Non esistono foto del loro sì così come non c’è nemmeno uno scatto o una parola sulla gravidanza.

Forse per una celebrità come Emma Stone questo è anche il momento migliore per godersi una gravidanza, per diventare mamma. E’ impegnata in tre progetti di lavoro ma a causa della pandemia anche la produzione hollywoodiana è stata rallentata. Emma Stone e i suoi cambi di look (FOTO)

I due attori sono entrambi molto gelosi della loro vita privata ma per chi è attento gli indizi non mancano mai. Le fedi al dito, il pancione, tutti segni di grande felicità per la coppia.