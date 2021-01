L’ex Miss Italia Claudia Andreatti col pancione ma è già al nono mese (Foto)

Claudia Andreatti col pancione è una sorpresa per tutti perché l’ex Miss Italia è già al nono mese di gravidanza (foto). La bellissima Andreatti è ben consapevole della sorpresa, lo scrive sul suo profilo social aggiungendo che questi mesi se li è davvero goduti, tutti. In piena riservatezza la reginetta di bellezza eletta nel 2006 ha visto crescere il suo pancione e ha tenuto lontani i riflettori. C’è da dire che questa pandemia almeno ha portato qualcosa di buono ai personaggi famosi, il diritto alla privacy. Per lei come per altre mamme vip è stato ben più semplice nascondere la gravidanza. Claudia Andreatti sembra averla nascosta davvero a tantissime persone, anche agli amici che come tutti hanno saputo su Instagram che sta per diventare mamma.

CLAUDIA ANDREATTI PRONTA AL PARTO

E’ già pronta al parto, il conto alla rovescia è già iniziato e dopo di silenzio il suo ritorno sui social è per annunciare che la cicogna è in arrivo.

“Quest’ immagine per celebrare finalmente anche assieme a voi la Magia della mia Prima Gravidanza, uno Stato di Grazia assoluta che mi ha accompagnata negli scorsi 9 mesi… un’avventura straordinaria, indescrivibile… goduta in totale Riservatezza, Rispetto, Passione e Amore per questo pancino che giorno dopo giorno cresceva diventando sempre più Forte, sempre più parte di Me e delle Nostre Vite” è così che Claudia Andreatti ha annunciato a tutti che è incinta, che è già al nono mese, che è stato meraviglioso tenere per sé tutte le emozioni, ovviamente condivise con il compagno che definisce già il migliore papà.

“Tra alcune settimane questo vortice di Emozioni prenderà Forma, Colore, Profumo, Voce, Nome… non vediamo l’ora di Vederti, Respirarti, Viverti!” ha aggiunto l’ex Miss Italia.

Si realizza così il songo di Claudia e del compagno. Desideravano tanto un figlio, come ha commentato lei rispondendo agli auguri di Adriana Volpe. Sarà maschio? I cuori azzurri dicono di sì.