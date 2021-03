Pierpaolo Pretelli torna a parlare della Gregoraci: “Aveva un altro”. Lei risponde sui social

Intervistato nello spazio Casa Chi, sui social, Pierpaolo Pretelli è tornato a parlare delle “donne” che hanno in qualche modo fatto parte della sua avventura nella casa del Grande Fratello VIP 5. Oggi vive felice e sereno questa storia con Giulia Salemi, della quale si dice innamoratissimo, si stanno godendo questi primo dieci giorni fuori dal gioco e tra loro tutto va benissimo. Ma ahinoi, si torna ancora una volta a parlare di Elisabetta Gregoraci in relazione all’ex velino. Pensavate che questo argomento fosse esaurito? A quanto pare no. E infatti Pierpaolo vuole ribadire quello che è stato: in casa si è invaghito di Elisabetta, ha iniziato a corteggiarla ma lei ha messo dei paletti per cui questa storia non è mai decollata. Non vuole neppur sentir parlare di amore, di innamoramento perchè non c’è stato nulla di tutto ciò. Spiega di aver pianto si, ma per quello che stava succedendo, non perchè si sentisse tradito in quanto uomo innamorato. Il sentimento non è potuto sbocciare perchè dopo il corteggiamento non c’è stato nulla. Ma non solo. Pierpaolo aggiunge: “Non poteva dirmelo che ha un compagno fuori perchè magari vuole tenere la cosa privata, avendo un figlio”. Pretelli non ha dubbi: la persona che mandava l’aereo è o forse era il compagno della Gregoraci, a lui ora questo non interessa visto che ha la sua vita al fianco di Giulia.

Ma Elisabetta non ci sta e sulle pagine social dove si discute di questo tema, dice la sua.

Elisabetta Gregoraci nega di avere un compagno