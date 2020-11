Un aereo in codice per Elisabetta Gregoraci: la sua spiegazione convince poco anche Pierpaolo

Per oltre due minuti Maria Teresa Ruta è passata dal giardino alla casa per chiedere se qualcuno conoscesse Luce e Charlotte, senza che nessuno le rispondesse, mentre Elisabetta Gregoraci continuava a cantare la sua canzone e non faceva nessun cenno, dopo aver visto questo strano aereo volato sulla casa. E mentre la povera Ruta si sgolava cercando di chiedere agli altri se nella loro vite ci fosse una certa “Charlotte” la Gregoraci continuava a cantare per poi dire solo alla fine che lei ha due amiche che si chiamano così, con un grandissimo entusiasmo bisogna dire…Ovviamente tutti nella casa del Grande Fratello VIP 5, e anche fuori hanno capito che probabilmente per la Gregoraci questo fosse l’ennesimo messaggio in codice da parte di questo misterioso uomo che la sta aspettando fuori. Impossibile non notare due cose: il cuore rosso e poi anche la R sempre rossa. Per chi ancora non lo sapesse, la R rappresenterebbe le iniziali dei nomi in codice che Elisabetta e il suo misterioso fidanzato, Stefano Coletti, si sarebbero dati. La Gregoraci sarebbe Roma mentre il pilota sarebbe Rio.

ELISABETTA GREGORACI E L’AEREO CON IL MESSAGGIO IN CODICE

A notare il cuore rosso è stato anche Pierpaolo che non ha potuto fare a meno che porsi delle domande, per l’ennesima volta. “Due mie amiche si chiamano Luce e Charlotte ma potevano scrivere Eli però” ha detto la Gregoraci guardando l’aereo. Poi ritrovando l’entusiasmo perduto strada facendo ha commentato: “Ciao ragazze, vi voglio molto bene mi mancate“. Il Pretelli, che finalmente ha iniziato ad aprire gli occhi, ha fatto notare che però la Re nel messaggio era rossa…

E la Ruta le ha fatto notare che forse un po’ di entusiasmo in più per esultare non sarebbe stato male…Tommaso Zorzi poi ci ha salvato come solo lui sa fare: “E’ un messaggio in codice“. La Eli ha continuato a ringraziare dicendo che no, non è un messaggio in codice. “Appena esco andiamo” ha detto sorridendo. E chi le ha chiesto dove dovessero andare, ha risposto a Parigi…