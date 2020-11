Stefano Coletti triste senza Elisabetta Gregoraci: le rivelazioni di Parpiglia

Nella casa del Grande Fratello VIP 5 Elisabetta Gregoraci il nome di Stefano Coletti non lo ha mai fatto, neppure per sbaglio. Eppure è apparso evidente a tutti che le frasi segrete, i messaggi in codice, i colpetti vari, fossero tutti indirizzati a un uomo fuori dalla casa. Ed è parecchio assurdo anche pensare che due amiche della Gregoraci mandino un aereo bizzarro come quello che è volato ieri sulla casa, e che sui social non diano segni di vita. Tutto davvero molto molto misterioso ma a fare chiarezza ci pensa Gabriele Parpiglia che da Giornalettismo, ci dice quelle che sono le ultime notizie su quella che, a detta di molti fuori dalla casa, è realmente una coppia. Non solo, pare che fuori dalle mura di Cinecittà si muova anche altro…Parpiglia rivela che gli autori del GF VIP avrebbero provato a chiedere un messaggio al figlio della Gregoraci e a Briatore ma dalla famiglia, non ci sarebbero state risposte in positivo…

Ma torniamo a Stefano Coletti…

STEFANO COLETTI E’ IL FIDANZATO MISTERIOSO DI ELISABETTA GREGORACI?

Si legge su Giornalettismo:

Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto “Battiti” in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità…

Ed è forse anche questo il motivo per il quale il nome di Mr Rain era circolato quando si parlava del presunto fidanzato di Eli Greg! Non era lui ma aveva qualcosa a che fare con la coppia, visto il tatuaggio! Tra l’altro la Gregoraci ieri, quando l’aereo è volato sulla casa, ha detto anche una frase strana. “Appena esco andiamo a Parigi” che sembrava essere una sorta di conferma a chi la sta aspettando fuori, altro che alle sue amiche. Del resto se queste amiche mai ci saranno, le vedremo a Parigi insieme, Luce e Charlotte a fare l’aperitivo con la gieffina.

A Monaco non ci sono dubbi in merito a questa relazione. Sempre su Giornalettismo si legge:

Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia – “Immobilia 2000” -, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola

E’ forse arrivato il momento di fare delle domande ben precise alla Gregoraci? Vedremo…