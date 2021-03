La dolce rivelazione di Silvia Toffanin: innamorata di Piersilvio sulle note di Ornella Vanoni

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda il 20 marzo 2021, c’è stata anche Ornella Vanoni in studio per raccontare del suo nuovo lavoro. E tra un aneddoto e l’altro, la Vanoni ha anche parlato della sua lunga carriera e dell’amore per il Brasile, espressa nel disco La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria, realizzato in collaborazione con il cantautore brasiliano Vinícius de Moraes e il chitarrista Toquinho. Ma c’è stato anche un momento speciale per Silvia Toffanin che di solito non parla mai della sua vita privata, che ha invece voluto raccontare qualcosa al pubblico e anche a Ornella che a quanto pare è stata una sorta di “colonna sonora” della sua relazione con Piersilvio Berlusconi.

La conduttrice di Verissimo ha prima chiesto alla cantante dei cuori infranti, delle storie d’amore delle sue canzoni e la Vanoni ha spiegato che anche a lei spesso hanno infranto il cuore, ed è anche da lì che nascono le sue canzoni più struggenti.

La rivelazione di Silvia Toffanin a Verissimo

E poi la rivelazione inaspettata da parte di Silvia che si è lasciata andare a una confidenza: “Mi sono innamorata ascoltando questo disco che Pier Silvio mi aveva fatto ascoltare”, ha detto Toffanin, da sempre molto discreta sulla sua vita privata. Un momento romantico che non è passato inosservato, i telespettatori di Verissimo hanno gradito questa rivelazione da parte della conduttrice sempre riservatissima.

A Verissimo, Vanoni ha parlato anche della sua famiglia e ha detto: “Anche se ora non ho un compagno, non mi sento sola, ho i miei figli, i nipoti, gli amici e Ondina”. Il suo cagnolino dal quale non si separa praticamente mai e che ha voluto portare anche nello studio di Verissimo.

La cantante ha poi parlato anche del maledetto covid 19 spiegando che dal suo punto di vista è stato peggio della guerra. Negli anni difficili della seconda guerra mondiale che lei ha vissuto, si poteva quanto meno stare con le persone che amavi, mentre questo virus ti toglie tutto.