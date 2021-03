Giulia Salemi per il suo compleanno sostiene la fondazione Le parole di Lulù: come contribuire

Giulia Salemi per il suo compleanno lancia una raccolta fondi per sostenere la Fondazione “Le Parole di Lulù”. In un giorno raccolti oltre 12mila euro e la campagna va avanti! Ieri la bella influencer, che il primo aprile compie gli anni, ha spiegato a tutte le persone che la seguono con affetto sui social, che in occasione di questo compleanno, vuole fare qualcosa di diverso. Vuole dare un contributo importante mettendoci la faccia! Ed è per questo che ha pensato alla fondazione Parole di Lulù, per aiutare una famiglia persiana.

Tantissime le persone che hanno apprezzato questo gesto di solidarietà da parte della bella ex gieffina che per questo compleanno, ha davvero tutto. L’amore, al fianco di Pierpaolo Pretelli, il successo nel mondo della moda con la sua linea di costumi e anche il debutto alla conduzione di un programma tutto suo per Mediaset Play. Un periodo d’oro e anche per ringraziare per tanta felicità, Giulia sceglie di fare qualcosa per il prossimo.

Come aderire alla compagna di Giulia Salemi per donare

“Per il mio compleanno vuoi farmi un regalo? Dona quello che puoi per la Fondazione Parole di Lulù, nata da chi ha conosciuto il dolore e lo ha trasformato in amore”. Sono le parole di Giulia Salemi, concorrente del Grande Fratello Vip 5 e influencer popolare, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno (l’1 aprile) lanciando una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la Fondazione Parole di Lulù, creata da Shirin Amini e Niccolò Fabi.

La solidarietà non si è fatta attendere: la campagna sta riscuotendo molto successo e in un solo giorno ha raccolto oltre 12 mila euro. I donatori che hanno permesso il raggiungimento dell’attuale obiettivo sono quasi seicento.

“Fondazione Parole di Lulù – scrive Giulia Salemi – supporta e promuove progetti legati al mondo dell’infanzia attraverso il sostegno a strutture che tutelano la salute dei bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed educative che ne accompagnino la crescita”. “Uniti possiamo dare un grande aiuto ogni centesimo conta basta il gesto”, si legge tra i commenti dei donatori.

Tantissimi i commenti di chi segue Giulia da tempo, e tanti gli apprezzamenti. Tra i commenti sotto la donazione si legge: “Ho fatto questa donazione perché seguo Giulia da anni e l’ho vista diventare una giovane donna meravigliosa. So quanto queste cose la rendano felice e sono tanto orgogliosa di lei… sono sicura che per il suo compleanno questo sia il miglior regalo da farle♥️ Giulia hai anima pura, rara e tanto generosa e in questi momenti esce ancora di più ti auguro il meglio“.