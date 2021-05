Caterina Balivo mamma felice con Cora e Guido Alberto: dolcissimi regali per lei

Nel giorno della festa della mamma Caterina Balivo ha regalato a tutte le persone che la seguono un dolcissimo scatto che la ritrae insieme alla piccola Cora, che ormai è una vera e propria donnina di casa e a Guido Alberto, sempre più alto e anche timido, non ama mostrarsi molto sui social di mamma! Per la festa della mamma però Caterina ha condiviso questo scatto pieno d’amore mostrando i suoi due figli, super biondi. Chi lo avrebbe mai detto! Due doni speciali che valgono certamente più di ogni altra cosa. Ma la conduttrice, che è in pausa per il suo anno sabatico dalla tv, ha mostrato anche i regali ricevuti per la festa della mamma e la letterina di Cora, ha fatto commuovere tutti. “Mamma regina del mio cuore” e ha scritto la piccola Cora nella sua letterina, dicendole anche che brilla come una stella e che è più buona di una caramella!

Il dolcissimo scatto di Caterina Balivo per la festa della mamma

Mai avrei pensato di diventare mamma di due biondoni!

Stamattina ho abbracciato forte mio marito, per ringraziarlo di avermi reso madre di due figli così diversi tra loro e lui ha ringraziato me per averlo fatto arrivare a quota 4 😂

Buona festa della mamma 🌹 #caterinabalivo #festadellamamma #mothersday

“Sei più bella di un fiore, tu hai sempre un grande cuore” ha scritto Cora nella sua letterina per la festa della mamma a Caterina Balivo, come la conduttrice racconta nelle sue storie social.

E con la foto dei suoi due bambini in questo giorno speciale, Caterina ha davvero conquistato tutti. Non potevano quindi non condividere con voi questo dolcissimo scatto anche se manca il papà che si sa, è molto restio agli scatti social. Un po’ come Guido Alberto che non ama comparire ma per la festa della mamma ha fatto una eccezione!