Critiche per Martina Colombari che mangia in un ristorante al chiuso (Foto)

Forse qualcuno non attendava altro che un passo falso per criticare Martina Colombari e la cena al ristorante è stata il motivo che ha scatenato tutto. A pranzo e a cena è consentito mangiare a tutti ma solo all’aperto e la foto pubblicata da Martina Colombari è apparsa subito strana a chi ha subito commentato. La cena in un locale al chiuso ha fatto indispettire e forse ancora di più la gioia dell’ex Miss Italia. Un bel piatto di paccheri e sul bavaglino la scritta “Oggi sono goloso” ma ciò che ha attratto è la cena non all’aperto. Immediate le critiche, le domande di chi ha pensato a un privilegio concesso a pochi, magari ai vip.

LA RISPOSTA DI MARTINA COLOMBARI ALLE CRITICHE PER LA CENA ALL’APERTO

Quel goloso piatto di pasta ha fatto troppa invidia. “Niente … per alcuni la POLEMICA regna sovrana …. ma secondo voi …. se non si può cenare all’interno dei ristoranti … non potrebbe essere la sala ristorante di un hotel dove sto alloggiando ….??? Più facile e più utile puntare il dito che attivare un pensiero … peccato … un vero peccato ….”. Ecco la risposta della Colombari dalla sua pagina Instagram. Da sempre chi alloggia in hotel ha la possibilità di cenare o pranzare all’interno della sala ristorante. E’ tutto molto semplice, non c’è nessun privilegio per Martina.

L’ex reginetta di bellezza non ha mai avuto problemi nelle risposte ai commenti negativi e anche questa volta ha scritto esattamente ciò che pensava senza falsi sorrisi ma infastidita. Per lei non è un periodo semplice, è una mamma e dal profilo Instagram di suo figlio si è intuito che gli ultimi giorni non sono stati i più sereni. Di questo Martina Colombari non ha parlato, anche se di recente ha raccontato che lei e Costacurta hanno chiesto aiuto a uno psicologo.