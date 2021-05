Elettra Lamborghini festeggia il compleanno con tanti ospiti a pranzo

Elettra Lamborghini ha festeggiato il suo compleanno in anticipo perché stasera sarà impegnata con L’Isola dei famosi. Un compleanno due volte speciale per la cantante che ieri ha riunito tutti per un pranzo, anzi un mega pranzo. Non deve essere scaramantica la Lamborghini, perché in genere non si festeggia con ben 24 ore di anticipo. Gli auguri però sono arrivati solo questa mattina e tra i tanti il primo è stato suo marito. Afrojack romantico come sempre ha scelto una foto in viaggio, loro due teneri e abbracciati. Poi la dedica: “Buon compleanno alla persona che preferisco al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”.

ELETTRA LAMBORGHINI E IL SUO COMPLEANNO SPECIALE

E’ stato un anno complicato per tutti e anche Elettra ha dovuto superare il covid e la quarantana ma tutto è andato nel modo migliore, a parte la noia e la solitudine nell’attesa di tornare negativa. E’ stato proprio il covid ha bloccarla nelle prime puntata del reality show di Canale 5.

Alla bellissima tavolata ieri c’erano tutti, o quasi. Di certo c’erano le persone che desidera avere accanto, quelle che la rendono felice. Mamma Luisa Peterlongo, papà Tonino, le sorelle Flaminia e Lucrezia, il fratello Ferruccio Jr, ovviamente Afrojack ma non c’era Ginevra, la sorella con cui ha litigato. Lei era assente anche al suo matrimonio e sembra che ancora non abbiano trovato il modo di chiarirsi. Al pranzo anche altri membri della famiglia e tanti amici, ma solo una parte.

Stasera per la cantante e opinionista dell’Isola dei famosi ci saranno gli auguri di tutti e chissà se Ilary Blasi ha pensato anche ad altro per lei. Poi festeggerà anche con Nick, avrà tutto il tempo per suo marito.