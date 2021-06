Martina Stella incinta del secondo figlio ha già un gran pancione

Un annuncio pieno di gioia per Martina Stella, l’attrice è incinta del secondo figlio e sui social sfoggia un pancione già vistoso. Martina Stella è già mamma di Ginevra che è nata nel 2012; la seconda gravidanza arriva con un bel po’ di anni di distanza e con un’altra storia d’amore, la più importante della sua vita. Ha annunciato la sua gioia più grande, ha indossato un abito arancione, fasciato, ha mostrato la sua bellezza e il dono che sta per ricevere. Martina non ha confidato se nascerà un maschio o una femmina, chissà se anche lei attenderà il parto per annunciare il sesso del bebè. Un lungo post per l’annuncio più bello, un altro figlio che arriva con una maturità e consapevolezza diverse. “La gioia più grande quella di diventare mamma ancora una volta è il dono più speciale che potessi ricevere!” ha scritto ai follower uscendo allo scoperto.

MARTINA STELLA COL PANCIONE ANNUNCIA LA SUA SECONDA GRAVIDANZA

“Sono davvero tanto tanto felice di condividere insieme a voi questa bellissima notizia La nostra famiglia si allarga e noi siamo pieni di felicità!! Molti di voi sempre attentissimi avevano intuito qualcosa in questi mesi… e confesso che non è stato facile non fare spoiler per tutto questo tempo”, La Stella ha spiegato di avere atteso tanto questo momento, quello della condivsione: “Ho aspettato tanto questo momento..il vostro affetto mi arriva ogni giorno e non vedevo l’ora di condividere con voi questo magico viaggio!!!”.

Tantissimi gli auguri per Martina che dopo la nascita di Ginevra nel 2012, quando era legata a Gabriele Gregoriani, adesso allargherà la sua famiglia con la nascita di un altro bebè e tutto l’amore che la lega ad Andrea Manfredonia.

Tantissimi gli auguri per lei ma tra i tanti commenti al suo lungo post su Instagram c’è quello di suo marito: “Ti amo tanto… sei bellissima”.