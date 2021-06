Simona Ventura posta la foto senza trucco, la difende la fidanzata di Bettarini

Una foto senza trucco di Simona Ventura ha scatenato una pioggia di critiche che non hanno di certo fatto piacere alla conduttrice. Si è però limitata a ringraziare chi ha compreso il gesto, chi pur notando che la foto non era il massimo ha capito le intenzioni di Simona Ventura. Un selfie appena sveglia, ma di quelli veri, con i capelli da sistemare, la doccia ancora da fare, niente trucco, nessun inganno, Simona è apparsa totalmente al naturale e senza nemmeno un filtro. Forse ha solo cercato la luce naturale giusta per evitare le ombre. Lo scatto in camera da letto con le lenzuola bianche stropicciate, un po’ come Simona che ha voluto inviare a tutte un messaggio importante. E’ stata Nicoletta Larini, la fidanzata di Stefano Bettarini, a difenderla dagli attacchi, dalle critiche e dalle parole senza rispetto.

SIMONA VENTURA SUI SOCIAL APPENA SVEGLIA

“Ma come vi permettete?” ha tuonato la Larini indispettita dai commenti all’ex moglie di Stefano Bettarini. In tanti hanno contestato la foto di Simona, in tanti le hanno detto che era più bella prima ma la verità è che la Ventura già da tempo ha detto addio ad alcuni ritocchini, pentita di avere forse esagerato in passato e quando non ne aveva davvero bisogno.

“Buondì a tutti voi… oggi ci provo… appena sveglia , sempre con il sorriso” da questo post di Simona Ventura le tante critiche dei follower e poi la difesa della Larini: “Ma non vi fate ridere da sole? Ma come vi permettete di giudicare? Giudicate le vostre vite tristi e cercate di migliorarle… Non avete ancora capito? – ha scritto Nicoletta – Si sa che chi commenta cose così come voi vive con lo stomaco perennemente acido e muore di invidia ogni giorno – concludendo – Imparate l’educazione, quella non fa mai male. Portate rispetto a chi non conoscete”.