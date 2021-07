Clio e Grace in barca: la Zammatteo in costume senza foto ritocco si mostra al naturale

Siamo davvero stanche di sentire ogni volta, a poche settimane dall’estate, che è arrivato il momento della prova costume perchè davvero, non c’è nessuna prova da superare, nè per le donne nè per gli uomini. E’ bello vedere le foto di signore e signorine in costume al mare ma non significa necessariamente che non ci debba essere un chilo in più, un piccolo rotolino e dei segni di cellulite. Ed è anche arrivato il momento che le influencer, oltre che mostrarsi impeccabili, come è giusto che sia per lavoro, si mostrino poi anche per quello che sono realmente, senza usare troppo il foto ritocco. Lo si fa sempre più spesso, per fortuna, e anche Clio Zammatteo, è paladina del naturale sui social. Poche ore fa ha postato una foto insieme alla piccola Grace, una foto in costume che la mostra tutta la naturale. Qualche segno sulle cosce? Va bene così perchè siamo tutti imperfetti e a volte, anche i difetti, devono essere mostrati, sempre che poi siano tali.

Clio Zammatteo in costume con qualche filo di cellulite: il body positive che ci piace

E per fortuna anche i follower di Clio Zammatteo apprezzano questa sua scelta di mostrarsi al naturale, senza dover per forza ritoccare ogni singola foto. «Clio denota molta personalità, si presenta per quello che è senza filtri. Questo è un chiaro esempio sano di sana accettazione di sé», scrive una follower. E un’altra aggiunge: «La bellezza della semplicità». Già perchè Clio e Grace sono meravigliose così, con il loro sorriso più bello, con la felicità di una mamma e di una figlia che stanno passando del tempo insieme.

E Clio da sempre vuole sentirsi al pari di chi la segue, delle donne che come lei, si truccano, ci tengono a essere belle ma vogliono anche mostrarsi al naturale in alcune occasioni. E una gita in barca con la famiglia, rientra certamente tra queste.