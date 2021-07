Martina Colombari pubblica le foto della lunga festa di compleanno

Ben quattro torte per la festa di compleanno di Martina Colombari, una giornata lunghissima per l’ex Miss Italia. Felice di avere festeggiato così tanto ha scherzato sull’età appena compiuta: “E con questa torta (la quarta) sono diventati 50!!! Non scherziamo sono 46!!”. Prima un muffin con la candelina e immaginiamo che a fargli gli auguri per primo sia stato Costacurta; poi la torta a pranzo e Martina Colombari pubblica la foto con suo figlio Achille; quindi un altro scatto al mare con l’ennesima torta ma non è finita qui. Di sera la vera festa con la quarta torta e Martina Colombari che festeggia ancora una volta in spiaggia.

MARTINA COLOMBARI COMPIE 46 ANNI E FESTEGGIA TUTTO IL GIORNO CON LE PERSONE PIU’ CARE

La splendida Colombari non parla molto volentieri della sua vita privata, o meglio racconta spesso del legame fortissimo, dell’amore che da 26 anni la lega a Billy Costacurta ma non confida mai altro. Di recente ha confessato che suo figlio Achille le ha dato qualche problemino, che lei e Billy hanno chiesto aiuto a uno psicologo ma non ha aggiunto altro.

Martina ha compiuto gli anni il 10 luglio ma ha atteso un po’ prima di pubblicare le foto del suo compleanno. Così anche le colleghe del mondo dello spettacolo le hanno fatto gli auguri più affettuosi. Lei di amiche vere ha la fortuna di averne più di una ma tutte sono fuori dai riflettori, ben lontana dal mondo dello spettacolo, dal mondo in cui lei ha sempre lavorato.

Come sempre sono gli auguri di Costacurta i più dolci: “Già 26 volte ti ho fatto gli auguri di Buon Compleanno aggiungendoci Ti amo tanto! Auguri”. A conferma del loro grande amore gli scatti con Billy nel giorno del suo compleanno: “Lui c’è sempre ma è che non ama farsi fotografare”.