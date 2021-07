Per una ex gieffina che non è stata invitata al matrimonio di Veronica Ciardi e Federico Bernardeschi, ce ne sono state altre invece che hanno partecipato alla cerimonia. Tra gli ospiti anche Margherita Zanatta, che a quanto pare è molto legata a Veronica Ciardi. Per le nozze a Carrara, con festa sul mare, la Zanatta ha scelto un bellissimo abito giallo che ha mostrato sui social. Per il momento ancora top secret le foto con la sposa, che arriveranno a quanto pare non prima della prossima settimana. Ci dobbiamo quindi “accontentare” del look scelto dagli invitati che ci hanno mostrato anche qualche dettaglio della location sul mare scelta per l’evento.

Margherita Zanatta sceglie il giallo per le nozze di Veronica Ciardi

Sono state tante le ragazze che hanno chiesto a Margherita dettagli sul look scelto per le nozze della sua amica Veronica. La Zanatta ha spiegato che ha indossato un vestito fatto su misura ma che poi ha optato per degli accessori super lowcost, spiegando come si può ottenere un grande risultato anche con poco.

Premettendo che l’anonimato non rientra mai tra le mie opzioni nella scelta di modelli e colori… Vi gasa?Voto da 1 a 10? Mi fa impazziiiiireeeeee! 🍋🍒Ah, Just for info le scarpe facevano una scena pazzesca e le ho pagate 39CHF a Grancia, la borsa trasparente presa su Amazon a 12,99 € Simo mi ha creato una pochette interna dello stesso tessuto della cintura), i capelli sono pompati da extension che fanno una super scena, collana e bracciale prese due anni fa e gli anelli sono quelli da piede presi sempre su Amazon (8 pezzi a 18.99€) Ora sapete PROPRIO TUTTO!… Per il resto dobbiamo aspettare una settimanella ma ne vale davvero la pena 🫀

E voi che voto date al look di Margherita? Promosso questo giallo che di certo non è passato inosservato?