Gran party per Beppe Convertini che ha festeggiato il compleanno con tanti vip

In tanti hanno partecipato al compleanno di Beppe Convertini, tanti amici vip invitati al suo party per festeggiare i 50 anni. Purtroppo, gran parte della sua famiglia non ha potuto festeggiare con lui ma Beppe Convertini da sempre legato alle sue origini ha pubblicato il video con gli auguri dei suoi cari. E’ stato per lui il regalo di compleanno più bello, più emozionante: “Oggi la mia famiglia non sarà con me a festeggiare i miei 50 anni ma sono sempre accanto a me e sopratutto sempre nel mio cuore”. In compenso c’erano tanti personaggi famosi, vip che Beppe Convertini conosce da anni, da Valeria Marini a Carmen Russo, Jo Squllo, Patriza De Blanck, Enzo Paolo Turchi, Stefania Orlando e inoltre Vera Gemma con il suo fidanzato, Anna Pettinelli, Patrizia Pellegrino, Annalisa Minetti, Mario Biondi e tanti altri ancora. I cantanti presenti hanno ovviamente cantato per lui e nessuno è rimasto al tavolo durante i balli, soprattutto durante le esibizioni di Edoardo Vianello.

IN TANTI ALLA CENA PER IL COMPLEANNO DI BEPPE CONVERTINI

Un’atmosfera elegante ma anche con tanto divertimento, è stata questa la formula scelta per il party di compleanno del conduttore Rai. Tutti si sono scatenati e in particolare le amiche donne che non hanno trascurato nemmeno per un attimo il festeggiato pubblicando poi selfie e video con lui nei propri profili Instagram.

Presenti anche Nunzia De Girolamo, Vira Carbone con la figlia Marzia Valitutti, Miriana Trevisan, Giusy Versace, Stefano Orodei, Enrico Varriale, Minica Giandotti, Nadia Bengala, Daniela Ferolla, Rosanna Lambertucci, Gianluca Mech. Ovviamente tante le foto di rito con la torta e le candeline, una torta a forma di 50 anni decorata con le fragole. Tanti i brindisi per non dimenticare questo giorno speciale. Tante le vip che hanno voluto immortalare il momento con altre foto mentre Beppe Convertini ringraziava tutti sotto lo sguardo emozionato della mamma.