Simona Ventura mostra la sua prova costume: “Che ne dite?” (Foto)

A 56 anni Simona Ventura mostra la sua prova costume che questa estate è arrivata un po’ in ritardo ma c’è sempre tempo per il relax e le vacanze. Due foto pubblicate su Instagram e la conduttrice torinese sfodera il sorriso di sempre, tira fuori dall’armadio un vecchio costume che le sta sempre benissimo e chiede conferma ai follower. Si sta preparando per lo show Discovering Simo ma intanto ha bisogno di ricaricare le batterie e lo fa con le persone a lei più care. Costume intero e arrivano le foto dell’estate 2021, le foto in costume che Simona Ventura non fa mancare ma aggiunge anche che questa volta è stata una fatica immane. Si riferisce a una dieta fatta per arrivare in gran forma alla prova costume o ad altro?

LA PROVA COSTUME DI SIMONA VENTURA: PROMOSSA A PIENI VOTI

E non poteva essere altrimenti. Tantissimi i like per la Ventura, tantissimi i commenti di chi vorrebbe arrivare alla sua età con la sua vitalità e la sua forma fisica, non manca però chi le fa notare che magari starebbe meglio con un seno più piccolo o con un costume diverso. “Ed eccole qui le foto in costume dell’estate 2021… con fatica immane ma che ne dite del risultato? Ps: il costume è vecchio”. Prima che si scatenino i paparazzi e i pettegoli SuperSimio anticipa i commenti e le foto.

Promossa a pieni voti e soddisfatta lei stessa della sua prova costume anche per questa estate Simona Ventura è prontissima. Dal 24 luglio e ogni sabato alle 15:40 per 6 puntate Simona Ventura sarà la padrona di casa di Discovering Simo, seconda stagione ma con nuove collaborazioni. Nella produzione del programma c’è anche il figlio di Barbara D’Urso, Emanuele Berardi. Qualche anticipazione sugli ospiti? La moglie di Carlo Cracco, Alessandro Ristori, Gianluca Pagliuca, Mirko Casadei e Gene Gnocchi.