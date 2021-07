Maria Grazia Cucinotta compie gli anni, gli auguri di Eleonora Daniele sono speciali

E’ il giorno del compleanno di Maria Grazia Cucinotta, l’attrice siciliana lo festeggia a casa con la famiglia ma per lei arrivano gli auguri di tante amiche famose. Anche Eleonora Daniele ha voluto pubblicare un post per lei confermando ancora una volta quanto sia speciale Maria Grazia Cucinotta. Si sono conosciute qualche anno fa e non si sono più perse di vista e quando hanno avuto bisogno l’una dell’altra non sono mai mancate. Anche per aiutare gli altri spesso sono insieme e di recente è stata la Cucinotta a chiedere una mano alla conduttrice di Storie Italiane per sostenere una causa importante. Insieme hanno aiutato tante persone, soprattutto bambini e il loro legame diventa sempre più forte.

IL MESSAGGIO DI AUGURI DI ELEONORA DANIELE A MARIA GRAZIA CUCINOTTA

“Auguri alla mia straordinaria amica Maria Grazia Cucinotta Ti ho conosciuta qualche anno fa nella splendida isola di Vulcano, e sono rimasta colpita dalla tua straordinaria umanità , dolcezza , umiltà , accompagnate da una forte e solare personalità – ha scritto la conduttrice Rai – Sei sempre vicina ai più deboli e non ti tiri mai indietro nelle battaglie da fare per i più bisognosi”.

Il post prosegue: “Sono stata fortunata ad averti incontrata e poter condividere con te tanti momenti belli della vita. Sei una persona special , sempre in difesa dei diritti delle donne. Ho tanta stima e tanto affetto per te e per l’esempio che sei. Buon compleanno tesoro mio”.

La risposta dell’attrice non è un semplice grazie, la Cucinotta prova per la Daniele la stessa stima, lo stesso affetto: “Grazieeee di cuore perché tu sei il cuore”.

Tra le storie di Instagram condivise dalla festeggiata è bellissimo anche il post di Michela Andreozzi: “Se solo il mondo sapesse che la tua bellezza più grande è quella che non si vede! Auguri amica mia amata”.