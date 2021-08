Benedetta Parodi festeggia il compleanno, in Sardegna con gli amici

Da oggi Benedetta Parodi è in vacanza ma oggi è anche il giorno del suo compleanno. E’ arrivata ieri sera in Sardegna e questa mattina, come sempre senza trucco, e senza preoccuparsi di avere i capelli perfetti, ha dato il buongiorno a tutti raccontando cosa avrebbe fatto. Ieri ha fatto gli auguri alla sua bellissima mamma, oggi tocca a lei. Su Instagram non mancano gli auguri degli amici ma soprattutto gli auguri di Fabio Caressa. Benedetta Parodi compie 49 anni ma davvero non li dimostra. “Impossibile! Hai sempre quell’aria giovane e fresca da trentenne! Sinceri auguri a te che sai sempre sorridere come buona abitudine, che sai essere gentile con chiunque, che sei meravigliosamente tu!” sono gli auguri di Sandra Milo.

BENEDETTA PARODI FELICE E FORTUNATA

“A 49 anni il giorno del proprio compleanno non è mai una grande festa soprattutto 49 anni dove sei lì che sei attaccato al 40 per questo ultimo anno – confessa Benedetta Parodi – ma in realtà lo dico per ridere nel senso che quando uno ha una vita che la rende felice non ha paura del tempo che passa e io sono fortunata e felice della mia vita”.

Questa sera farà una festa con gli amici e ha già idea di cosa indossare ma proverà lo stesso a cercare qualcosa di alternativo nel paese dove si trova. Ha voglia di rilassarsi e godersi la giornata, se non sarà il vestito giusto per la festa sarà comunque un nuovo abito.

Non mancano gli auguri del marito: “Primo pensiero della giornata è per mia moglie Benedetta, l’amore mio che oggi compie gli anni e oggi inizia anche le vacanze e quindi è un giorno doppiamente felice. Stasera festeggeremo”.

Maionese, patatine e ketchup, una birra fredda e un libro, per Benedetta Parodi è la perfezione ed è così che ha pranzato oggi in spiaggia. Il primo giorno di vacanza inizia con una festa che di certo mostrerà ai suoi follower. Auguri Benedetta!