Il party in spiaggia: Benedetta Parodi mostra anche la faccia del giorno dopo (Foto)

Ultimo compleanno nei 40 per Benedetta Parodi che ieri ha festeggiato con un party in spiaggia e oggi ancora emozionata e più consapevole dei suoi 49 anni ha raccontato tutto ai suoi follower. Davvero unica Benedetta Parodi che passa dallo splendore della serata alla faccia del mattino successivo senza nascondere la realtà. Quante vip lo farebbero? “Questa è la faccia di una che ha festeggiato ieri sera e ho un po’ di mal di testa ma è stata una serata bellissima e abbiamo fatto anche il bagno di mezzanotte” è il suo buongiorno. Sorride quando si accorge delle sue occhiaie ma non le importa, è felice, racconta che è stata una serata molto carina. Promette di aggiungere qualche foto, qualche video ma subito dopo ha già voglia di cucinare, è contenta perché sta per raccogliere i suoi fichi così potrà fare una bella crostata.

BENEDETTA PARODI – FESTA DI COMPLEANNO IN SICUREZZA COL GREEN PASS

Adesso ha voglia di stare con la sua famiglia, di godersi le vacanze in Sardegna ma prima che qualcuno possa criticarla per la festa di compleanno con tante persone spiega che ha festeggiato in sicurezza.

“E anche quest’anno è andata!! Per la prima volta ieri sera abbiamo sperimentato il green pass e abbiamo potuto festeggiare in sicurezza – poi ringrazia tutti – Grazie a tutti gli amici che sono stati con me e a tutte le persone che mi hanno fatto gli auguri”. Da ieri c’è l’obbligo del green pass e per Benedetta Parodi è stato il modo giusto per festeggiare, serena con accanto solo persone vaccinate.

Un buffet con tante cose buonissime da gustare, non poteva che essere tutto speciale. Una festa di compleanno sulla spiaggia, tanti amici e una torta con frutta fresca, buona musica, una serata dolce, come l’ha definita lei. Ovviamente un lento con Fabio Caressa e tante candeline.