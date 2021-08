Arisa cambia di nuovo look: rasata e ancora poco abbronzata al mare

Arisa si sa, ci ha abituato a continui “colpi di testa” oltre che a cambi look che hanno spesso lasciato tutti senza parole. Non è la prima volta che la cantante decide di trasformarsi: capelli cortissimi, capelli lunghissimi, capelli colorati. Oggi si mostra al mare con un nuovo look, che per l’ennesima volta lascia senza fiato. Capelli rasati per la bella Arisa e ovviamente anche un briciolo di preoccupazione da parte di chi ancora non la conosce benissimo. L’ex coach di Amici però non vuole preoccupare nessuno e allora spiega subito che non c’è nulla che non va. I capelli corti non hanno un significato particolare. Ci tiene a precisarlo perchè in passato aveva raccontato alcuni aneddoti sui capelli corti ma stavolta va tutto bene e il motivo per il quale ha deciso di rasarsi è molto semplice.

Arisa cambia ancora una volta look: capelli rasati per la cantante in estate

E’ stata proprio Arisa a mettere i puntini sulle i spiegando perchè ha deciso di rasarsi quasi a zero e il motivo è piuttosto banale: “Ciao! A coloro che mi scrivono in direct: “No, perché l’hai fatto?”, non ho ucciso nessuno ragazzi. Mi sono solo rasata i capelli come faccio ogni estate. State tranquilli. State tranquilli, non è successo niente. Fino a ieri ero una femmina e oggi sono un maschiaccio”.

La cantante torna quindi a un look che avevamo visto già in passato. Del resto chi la segue sa bene che non ha mai avuto i capelli molto lunghi, ha infatti usato molto le extencion in inverno. Da notare che non è ancora per nulla abbronzata, forse questo dovrebbe preoccupare di più i fan in ansia! Una estate piena di impegni per Arisa che quindi al momento ha passato ancora poco tempo al sole ma visto il gran caldo degli ultimi giorni, ha deciso di tagliare tutto e ripartire da un bel “cranio” rasato.