Vip a Ferragosto divisi tra mare e montagna: in bikini o col maglione?

E’ arrivato anche l’atteso Ferragosto e come tutti anche i vip hanno scelto se andare al mare o in montagna. Magari con mete diverse ma cosa hanno messo in valigia per trascorrere il periodo più caldo? In bikini sotto il sole in spiaggia o col maglione sotto il sole della montagna. Ognuno si rilassa come preferisce e Michelle Hunziker ancora una volta sceglie le vette e mostra tra le sue storie Instagram il paesaggio che tanto la fa sognare. Con Michelle, Tomaso Trussardi e le bimbe non mancano i due cani di casa, dopo la morte della dolce Lilly il piccolo Leone ha bisogno di molte più coccole e la coppia si divide tra i due cuccioli. Felpe, maglioni e abbigliamento comodo e perfetto per la montagna, la showgirl e conduttrice sorride mostrando l’angolo di paradiso scelto. Non manca la piscina per fare divertire soprattutto le figlie. Anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno scelto la montagna, dopo Ibiza con gli amici hanno preferito un Ferragosto più romantico, anche loro con i due cani.

FERRAGOSTO AL MARE O IN MONTAGNA – LA SCELTA DEI VIP

Ovvio che siano ben più numerosi i vip che a Ferragosto scelgono il mare e questa volta anche Alessia Marcuzzi non ha rinunciato al bikini restando con tutta la famiglia a Formentera. Sulla stessa spiaggia ci sono anche Cristina Chiabotto con la sua piccola Luce e il marito. Stessa scelta per Federica Nargi e Alessandro Matri con le bambine, ma loro scelgono da sempre il mare in estate.

Martina Colombari invece ha cercato il silenzio della montagna e l’ha trovato con il suo Billy Costacurta. Livigno è il posto perfetto in questo periodo.

Mare anche per Paola Turani che è rimasta nella splendida villa presa in affitto in Puglia, tranquilla con il suo pancione per godersi gli ultimi periodi della gravidanza. Alena Seredova non cambia posto del cuore ed è tornata a Forte dei Marmi. Katia Follesa è a Ostuni mentre Aurora Ramazzotti, sempre più fiera del risultato dei suoi allenamenti è a Mykonos. Anche Alba Parietti non rinuncerebbe mai al bikini ed è partita per Ibiza. La lista dei vip è lunghissima ma non c’è dubbio che sia il mare la scelta più gettonata.