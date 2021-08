Barbara d’Urso su Diva e Donna c’è il suo topless da urlo

Un’estate di relax, con tanto mare, tanti amici, risate, allenamenti e corse sul mare per Barbara d’urso in attesa di tornare in onda dalla prima settimana di settembre con il suo Pomeriggio 5. Questa settimana è dedicata a lei la cover della rivista Diva e Donna che ci ricorda anche l’età della conduttrice, 64 anni, e ci fa notare come nonostante tutto, sia ancora un splendida forma! E che la d’Urso ci tenga particolarmente al suo aspetto fisico lo sappiamo bene: dalla danza al mattino presto alle ricette equilibrate per la sua dieta, la conduttrice continua a fare di tutto per stare bene. Non è probabilmente solo una questione di apparenza, come ha più volte ribadito, ma anche la sua voglia di essere in salute e in forze, visti anche tutti gli impegni lavorativi che ancora porta avanti.

Sulla rivista Diva e Donna si parla tra l’altro anche del fidanzato di Barbara d’Urso, un uomo con il quale però, al momento la conduttrice non è mai stata beccata in atteggiamenti intimi. E lei stessa non ha mai confermato questa frequentazione. Stando ai rumors, lei e Francesco Zangrillo starebbero insieme da oltre un anno ma di ufficiale, non c’è praticamente nulla.

Barbara d’Urso e la sua estate con Zangrillo che nessuno però vede

Roberto Alessi ha confermato che la conduttrice di Pomeriggio 5 sta trascorrendo le vacanze con Zangrillo in giro per l’Italia, con tappa in Sicilia a Taormina, in compagnia di un’allegra comitiva sempre pronta a fare video per Instagram e Tik Tok. In realtà però nelle tante storie postate appunto sui social dalla d’Urso, il suo compagno non compare mai. Ancora massima riservatezza da parte della d’Urso che non ha ufficializzato questa storia d’amore.

Neppure Zangrillo in questi mesi ha detto la sua sulla storia con la d’Urso. A differenza di quanto accaduto quando era stato accostato a Elisabetta Gregoraci. In quel caso precisò che non c’era nulla e disse: “Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza“.