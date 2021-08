Nicole Mazzocato perseguitata da un uomo: costretta a cambiare casa

Chi segue Nicole Mazzocato si è reso conto che nell’ultimo periodo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata più assente del solito dai social e ieri sera la ragazza ha voluto spiegare che cora è successo. Purtroppo questa decisione è arrivata per motivi non piacevoli e Nicole, ancora molto provata, ne ha parlato con i suoi follower, quasi due milioni di persone. La ragazza ha avuto a che fare con una persona che ha iniziato a perseguitarla e per evitare il peggio, non si è mostrata molto attiva sui social. Spiega: “Nella vita ho paura delle persone pazze che non hanno controllo su loro stesse, mi sono sentita davvero impotente: qualsiasi cosa facessi era convinto che la facessi per lui”. La Mazzocato ha spiegato che è stata persino costretta a cambiare casa, visto che questa persona aveva scoperto dove abitava.

La paura di Nicole Mazzocato perseguitata da un uomo

Nicole si è resa conto che questa persona era arrivata persino a seguirla. Le mandava decine di messaggi su instagram fino a quando la situazione non è degenerata. “Si è presentato sotto casa mia, continuava a scrivere cose poco carine, è stato denunciato. Fortunatamente abitavo davanti ai carabinieri, ma sono comunque una ragazza che vive sola, quando parcheggiavo la macchina avevo un tratto da fare a piedi”. Eppure una denuncia non è bastata e così, avendo già in mente di spostarsi, ha deciso di cambiare casa.

Nicole ci ha tenuto anche a precisare che non c’erano mai state risposte da parte sua a questa persona, che si era costruito nella sua testa una qualche relazione che non c’era mai stata. Adesso che ha cambiato casa si sente molto più sicura e spera finalmente di poter voltare pagina dopo questo periodo più che complicato.