Paola Di Benedetto ha un nuovo fidanzato, la sua risposta

Ci risiamo, per il gossip Paola Di Benedetto ha un altro fidanzato, dopo la lunga storia d’amore con Federico Rossi lei sarebbe già molto innamorata di un altro. Tutto vero? E’ la rivista Chi a mettere di nuovo al centro della cronaca rosa la bellissima vincitrice del GF Vip e lei anche questa volta risponde, lo deve soprattutto al suo ex fidanzato. Dopo la fine della storia con il cantante sembra non abbia un altro ragazzo, è lei che lo conferma rompendo il silenzio. Un’altra smentita da parte di Paola Di Benedetto dopo l’indiscrezione di Chi. E’ sui social che Paola ha voluto chiarire che non è impegnata, che non frequenta nessuno, almeno non per il momento.

PAOLA DI BENEDETTO: “NON STO FREQUENTANDO NESSUNO AL MOMENTO”

Paola è stata anche più precisa: “No, non mi sono fidanzata” più di così cosa potrebbe dire per chiarire ogni cosa? Intanto, la modella continua a leggere gossip che parlano di lei, ci sono gli scoop che riguardano la sua vita sentimentale ma non è vero niente.

Dopo la fine della relazione con Federico Rossi sembrava che potesse nascere qualcosa con Stefano De Martino, li abbiamo visti più volte in barca insieme ad altri amici. Niente, anche nel loro caso era solo un’amicizia, anche se qualcuno stenta a crederci fino in fondo.

E’ Sara Daniele, sua amica come Aurora Ramazzotti, ad averla avvisata che sul settimanale di Alfonso Signorini lasciano intendere che l’abbia trovato l’amore durante una vacanza in Spagna e che non avrebbe perso tempo. Paola Di Benedetto è giovane e libera e sarebbe anche normale avere un altro fidanzato accanto. “Ve lo dico con un selfie brutto. No. Non mi sono fidanzata” ha concluso sottolineando che non c’è nessuna relazione segreta con un misterioso ragazzo milanese o con altri.