Elisa Isoardi per la prima volta mostra il lato b

Elisa Isoardi è in piena trasformazione, almeno così sembra. Per la prima volta la conduttrice mostra il lato b pubblicando sui social lo scatto che fa il pieno di like. La Isoardi è in vacanza in Grecia, felice, rilassata ed evidentemente più consapevole della sua bellezza. Anche lei ci è cascata, anche lei si lascia ammirare, posta il tramonto e la sua schiena. E’ in riva al mare, il costume intero nero non manca mai ma c’è quel dettaglio per niente casuale. Capelli al vento, mare mosso, sole che va a dormire ma lei è lì in piedi e di schiena. Un’immagine diversa di Elisa Isoardi che dopo l’esperienza all’Isola dei famosi sembra avere una nuova grinta ma soprattutto ha ripreso ad allenarsi.

ELISA ISOARDI BELLISSIMA IN VACANZA IN GRECIA

Punta spesso sugli scatti acqua e sapone e dalla Grecia racconta di emozioni e di vita. “Il segreto della felicità è la libertà. Il segreto della libertà è il coraggio” ha commentato sottolineando ancora una volta che è cambiata.

Elisa Isoardi è al momento senza un suo programma in tv o almeno non c’è niente di ufficiale che la riguardi. Terminati i due anni con la sua nuova Prova del cuoco e chiuso lo storico programma ha avuto il coraggio di lanciarsi sulla pista di Ballando con le Stelle. Da lì soddisfazioni e dolori, poi la scelta di naufragare in Honduras per l’Isola dei famosi, forse con la speranza che Mediaset potesse offrirle uno spazio. Al momento attende, prima o poi arriverà il momento giusto anche per lei, intanto continua ad allenarsi per non perdere quanto conquistato proprio grazie ai due reality a cui ha partecipato.

Tra le sue passioni resta quella della cucina ma non c’è spazio per lei tra le ricette, Antonella Clerici è pronta a tornare con E’ sempre mezzogiorno e un altro successo.