Il dolore di Simona Ventura: “Sei stata una guerriera”

Sui social l’addio di Simona Ventura a una persona a cui era molto legata, il lutto per la morte di Sabrina, una sua cara amica. Tra le storie di Instagram alcune immagini e le parole che Simona Ventura ha voluto dedicarle ricordando che Sabrina è stata una guerriera. Non riesce a credere alla notizia che ha ricevuto, un lutto a cui non vorrebbe pensare ma il dolore è forte perché Sabrina le è sempre stata accanto con la sua voglia di vivere. Il grazie della conduttrice all’amica che ha lottato ma non ce l’ha fatta, poi la promessa che non smetterà mai di sorridere pensando a lei, perché è quello che avrebbe voluto.

SIMONA VENTURA PUBBLICA LA FOTO DI UN MOMENTO FELICE CON LA SUA AMICA

“Ciao Sabri, per sempre così… Bella e solare. Grazie di avermi regalato attenzione, di essermi stata vicino e rallegrata con la tua voglia di vivere. Avrei voluto oggi festeggiare il tuo compleanno e non ricevere questa terribile notizia. Io però non smetto di sorridere pensandoti, così come avresti voluto. La tua bambolina, come amavi chiamarmi” una rosa rossa per lei e poi Simona trova un’altra foto, la sceglie tra le tante, è un momento felice condiviso con persone a lei molto care, con la sua amica Sabrina.

“Ciao Sabri, ho cercato questa foto perché più di ogni altra, mi ricorda un momento felice, di grandi risate, di sarcasmo e ironia. E’ così che io ti ricorderò sempre, non certo quando ho raccolto la tua delusione o il tuo dolore… sei stata una guerriera. Per sempre…”.

Ieri la conduttrice aveva pubblicato su Instagram alcune foto delle sue vacanze, di questa estate perfetta con i figli, con Giovanni Terzi. Piccoli grandi momenti da ricordare ma anche oggi è un giorno che non dimenticherà mai.