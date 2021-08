Una foto troppo “volgare” di Barbara d’Urso fa infuriare chi la segue: esagerata?

Ultimi giorni di riposo e mare per Barbara d’urso prima del suo rientro a Milano dove inizierà la nuova stagione televisiva al timone di Pomeriggio 5. Ultimi giorni in posa quindi tra costumi e abiti estivi. E nelle ultime ore la conduttrice ha pubblicato una foto che non è piaciuta affatto a chi la segue. La d’Urso si è mostrata prima in posa con il suo bel costume intero ma poi ha anche aggiunto un particolare, una immagine di un primo piano del suo seno. Non si vede quasi nulla, va detto subito. Si tratta infatti di una foto in cui almeno il 70% è occupato dal costume da bagno. Ma è il risultato ottenuto che forse non ha conquistato i follower della conduttrice che questa volta l’accusano di esser stata un po’ esagerata. Per tutti si tratta infatti di una foto parecchio volgare, che non andava pubblicata.

E’ possibile che debbano essere gli altri a decidere cosa pubblicare o non pubblicare? Forse no. L’importante comunque è esprimersi sempre con grande educazione. Perchè è vero, una foto può anche non piacere. E in questo caso potremmo dire che la foto non è il massimo della bellezza ecco, e appare effettivamente, magari non volgare ma priva di senso. “SOPRA O SOTTO LA SUPERFICIE DELL ACQUA” ha scherzato la conduttrice mostrando questo scatto ma l’ironia della d’Urso questa volta, non ha colpito nessuno!

Pioggia di critiche per la foto di Barbara d’Urso: il primo piano del seno non piace a nessuno

Ecco forse scandalizzarsi per questo scatto è un po’ esagerato, considerato tutto quello che di solito si vede in rete. L’unica cosa che si potrebbe dire è che davvero, la foto non è bella.

E voi che ne pensate, vi piace questa foto che sta facendo tanto discutere? La conduttrice ha fatto bene a pubblicarla?