Laura Chiatti fa gli auguri al papà con una poesia scritta stanotte

Una dolce poesia per il suo papà, Laura Chiatti l’ha scritta stanotte pensando a tutto quello che ha sempre fatto per lei e che continua a fare per i suoi bambini. Oggi è il compleanno del padre di Laura Chiatti e al signor Franco piace tanto festeggiare ogni evento, per lui ogni occasione è sempre quella giusta per stare tutti insieme e far festa. Qualcuno suppone che la poesia che l’attrice dedica a suo padre sia scopiazzata ma lei come sempre risponde e questa volta mantiene la calma: “Non credo proprio! Scritta stanotte!!!”. Laura oggi non festeggia solo una data importante per suo padre ma anche l’inizio di un altro lavoro.

Laura Chiatti e la poesia per il suo papà

Una poesia lunghissima che racconta anche lo scatto del nonno con in braccio i suoi nipotini Pablo ed Enea. “A te che alle parole preferisci i fatti, a te che spesso ci guardi e ci dici che siamo tutti matti . A te che sei sempre pronto ad ironizzare, anche quando il problema sembra difficile da superare. A te che sei l’uomo più generoso del mondo, che rimani sempre, anche se hai l’animo vagabondo . A te che sei stato esempio di umiltà, che lavorando sodo ci hai insegnato il valore della dignità , a te che sei un padre ed un nonno esuberante perchè ami la vita, ne hai viste tante” parole dolcissime che al papà faranno molto piacere.

“A te che spesso nascondi le emozioni perché a nessuno vuoi dare preoccupazioni, a te che sei grande, un po’ burbero ma sincero, a te che da sempre hai il sangue bianconero . A te che ci aspetti puntuale sulla soglia , a te che sorridi anche quando non ne hai nessuna voglia. A te che ami ogni traguardo festeggiare, oggi al tuo anno in più siamo pronti a brindare! Buon compleanno babbo mio, oggi le parole le ho trovate io”. Quante emozioni oggi nella famiglia di Laura Chiatti.

Ma non è finita qui perché nel prossimo film Laura sarà diretta da suo marito, da Marco Bocci. Entrambi stanno studiando per affrontare set e regia e noi non vediamo l’ora di scoprire tutto.