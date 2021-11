Gemma Galgani assente a Uomini e Donne: ha il covid 19

I controlli di Mediaset e in particolare della Fascino che tutela tutti i programmi di Maria de Filippi sono serratissimi. In questo ultimo anno e mezzo, sono stati gestiti programmi complicati come Amici, Uomini e Donne, Tu si que vales, C’è posta per te, senza nessuna conseguenza. E che ci siano dei controlli severissimi, ne è dimostrazione anche la notizia clamorosa che arriva dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Gemma Galgani sarà assente nelle prossime puntate del programma di Canale 5. La dama torinese infatti ha contratto il covid 19. In realtà non si tratterà di una vera e propria assenza. Come era infatti capitato anche per altri protagonisti che erano stati in quarantena ( ricorderete anche Tina Cipollari) Gemma sarà protagonista delle prossime puntate di Uomini e Donne ma stando in collegamento dalla casa in cui sta facendo l’isolamento previsto per chi si ammala.

Approfittiamo di questo articolo per ricordare che appunto, chi ha fatto le due dosi mesi fa, tra febbraio e marzo, ha ormai una copertura bassissima e che quindi è strettamente necessario fare la terza dose del vaccino per rischiare meno, anche se chiaramente, chi è vaccinato, resta maggiormente tutelato. In particolare le persone che hanno più di 70 anni, devono mettersi “al sicuro” il prima possibile con la terza dose di vaccino!

Gemma ha il covid 19: momentaneamente assente da Uomini e Donne

Tornando a Gemma, la Galgani ha rassicurato comunque tutti sulle sue condizioni di salute. Al momento sta bene e non presenta sintomi gravi. Probabilmente Gemma ha scoperto di essere positiva al covid per via dei tanti tamponi che vengono fatti a chi partecipa al programma di Canale 5, come dicevamo in precedenza, sono davvero severissimi. A quanto pare nessuno degli altri protagonisti del programma era stato un contatto stretto di Gemma, visto che non risultano esserci, almeno tra il parterre, altre dame in quarantena.

La Galgani comunque, nelle ultime registrazioni, è stata protagonista arriva di Uomini e Donne, dicendo la sua su quello che succedeva in studio e su molte delle questioni di cui si è parlato nel corso delle puntate che vedremo tra qualche giorno su Canale 5. Non possiamo che fare i nostri auguri a Gemma Galgani per una pronta guarigione.

