Mara Venier sta bene, è tornata al lavoro: “Mi sono ripresa”

Mara Venier sta bene, su Instagram risponde a tutti quelli che pensavano avesse bisogno di più giorni per riprendersi perché non c’erano sue notizie. “Amici di Instagram mi sono ripresa” annuncia la conduttrice svelando che è già tornata al lavoro, che si trova sul set per registrare lo spot per Telethon. Una serie di peperoncini rossi contro la sfortuna, Mara Venier è più forte di tutto e tutti, ride e si prepara ad affrontare una domenica piena di lavoro, quella del 12 dicembre. Camicia rossa a quadri, seduta sul divano, come sempre la sua risata arriva prima di tutto. “Spot Telethon 12 dicembre su Rai prima serata. 12 dicembre Domenica In, la faccio lunga io quella domenica” e saluta tutti con une bel “Ciao”. Mara Venier sta benissimo, la caduta in diretta della scorsa domenica nello studio di Rai 1 aveva preoccupato tutti e anche lei. Una bella botta non permetterebbe a nessuno di andare avanti e lei si è dovuta fermare un po’ prima del previsto e chiudere la trasmissione. Dopo avere dato tanto alla sua Domenica In ci hanno pensato i colleghi a riempire un piccolo buco.

Mara Venier dopo la caduta in diretta ride ancora più forte

Il post è pieno di cuori e peperoncini rossi, come non ammirarla. Gli amici la prendono anche un po’ in giro. Rita Dalla Chiesa commenta: “Nooooo, lunga no!!!! Falla in piedi” e non resta che ridere. Una caduta capita a tutti ma Mara Venier sta esagerando. Sarà quindi lei a condurre Telethon domenica sera dopo la consueta puntata di Domenica In.

In questi giorni dopo la caduta è rimasta in casa per riposarsi. Il bernoccolo si è sgonfiato, tutto è passato e in più l’affetto di tutti ha contribuito, come sempre. Domenica 28 sarà pronta per una nuova puntata e una buone dose di autoironia e scongiuri.

