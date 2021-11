Esce l’autobiografia di Can Yaman Sembra strano anche a me

Una bellissima notizia per i fan di Can Yaman ! Da non perdere il numero in edicola questa settimana di Tv, sorrisi e canzoni nel quale si potrà leggere una bella intervista a Can Yaman. Per l’attore sarà un 2022 ricco di impegni televisivi e non solo. Ma anche questo anno si chiude con una novità. Esce infatti l’autobiografia di Can Yaman Sembra strano anche a me (Mondadori Electa) e l’attore turco, ormai una superstar e adorato dalle fan, la presenta con un’intervista esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola martedì 30 novembre. Can Yaman, divenuto popolarissimo in Italia con la serie su Canale 5 “DayDreamer – Le ali del sogno”, spiega il perché del suo libro. E’ strano infatti per una persona così giovane raccontare qualcosa della sua vita. Ma l’attore ha deciso di farsi conoscere ancora meglio da tutte le persone che lo seguono, anche se per le sue fan, Can, non ha segreti.

Can Yaman si racconta

Pensa proprio a tutte le ragazze e le donne che lo seguono in Italia come in Turchia ma in generale nel mondo, visto che l’attore è davvero amatissimo. Can spiega: «Voglio raccontarmi: le fan che mi vogliono bene possono così conoscermi meglio e sentirsi più vicine a me». Come dicevamo in precedenza, un’autobiografia a soli 32 anni è insolita e lo hanno fatto notare anche i giornalisti di Tv, sorrisi e canzoni. Can quindi, spiega il perchè di questa scelta: «Sembra strano anche a me, proprio come il titolo» dice a Sorrisi. «Nel libro racconto tutto quello che mi è successo prima di diventare attore. I miei genitori, la mia infanzia, quello che ho vissuto e che mi ha portato a diventare la persona che sono adesso». Can è anche un avvocato e ha uno studio legale a Istanbul con due suoi soci-amici. «Ora faccio l’attore e sono solo un “socio onorario”. Ma se volessi tornare a fare l’avvocato potrei farlo…». In queste settimane Can è impegnato sul set della serie “Viola come il mare” e subito dopo comincerà le riprese di “Sandokan”. Due nuove fiction una per Mediaset e l’altra per la Rai che lo vedranno impegnatissimo e le sue fan ovviamente, non vedono l’ora di tornare ad ammirarlo in tv!

