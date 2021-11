Fariba, la mamma di Giulia Salemi: “La sento poco e niente”

A RTL 102.5 News Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ha confidato che con sua figlia non ha un gran rapporto, che si sentono poco e niente. Tra Giulia Salemi e sua madre sembra ci siano solo messaggi, un rapporto che Fariba considera telegrafico. “La sento poco e niente, c’è un rapporto telegrafico, con messaggi” e ha aggiunto che le notizie di sua figlia le arrivano dai fan, sono loro a sapere tutto, sembra siano loro la sua famiglia. Nel corso dell’intervista a Trends & Celebrities la Tehrani ha anche confermato che le hanno chiesto di partecipare al GF Vip ma che al momento sembra avere detto di no. Sembra lasciare la porta aperta, non è detto che non possa essere una delle prossime concorrenti, visto che il reality show anche questa volta sarà lungo. Magari il GF Vip potrebbe essere l’occasione giusta per recuperare del tutto il rapporto con Giulia.

La mamma di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip?

“Qualsiasi notizia su Giulia ce l’ho dai fan, che sono una seconda famiglia e sanno praticamente più di me” è il suo rammarico.

Sulla possibilità di entrare nella casa del GF Vip ha risposto: “All’inizio me l’hanno chiesto, ma ho detto loro che non salto da un reality all’altro. Secondo me è il reality più facile e simpatico, quindi magari il prossimo anno… perché no. Il più difficile è l’Isola dei Famosi, il più bello in assoluto è Pechino Express. Se entrassi, non lo prenderò con serietà”. Attendiamo il seguito, a Giulia Salemi la casa più spiata d’Italia ha cambiato la vita.

Fariba Tehrani sogna da anni anche una storia d’amore importante. Confessa di essere corteggiata ma da ragazzi troppo giovani. Vorrebbe invece un fidanzato come Pierpaolo Pretelli ma di 55 anni: “Lui è favoloso, è un ragazzo d’oro”.

