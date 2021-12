Maddalena Corvaglia in ospedale accanto alla mamma nel giorno di Natale

Per Maddalena Corvaglia un Natale complicato, è in ospedale con la sua mamma. Per la prima volta la Corvaglia dopo 20 anni trascorre il Natale a Milano e non nella sua adorata Puglia. E’ dal reparto di cardiochirurgia che l’ex velina di Striscia la notizia saluta tutti e informa che sua madre ha subito un intervento, la sostituzione della valvola aortica. Da pochi giorni la mamma di Maddalena Corvaglia è uscita dalla terapia intensiva e adesso è nel reparto del San Raffaele. Un Natale da festeggiare con medici e infermiere. Ringrazia tutti, soprattutto il professore Alberto Zangrillo che si è occupato della sua cara mamma; tutta l’équipe della terapia intensiva e il reparto di cardiochirurgia, tutti.

Un Natale in ospedale per Maddalena Corvaglia

“In un momento storico in cui ci sentiamo cibo per statistiche, in cui sembrano dimenticati l’aspetto umano ed il valore della vita… È stato un dono ed una gioia per me conoscere la realtà ospedaliera del San Raffaele di Milano” ringrazia tutti e aggiunge: “Non solo per la professionalità con cui svolgono quotidianamente il loro lavoro, ma soprattutto per non aver perso col tempo un aspetto Fondamentale per il paziente: QUELLO UMANO”.

“Chi è stato in un ospedale lo sa bene: quando stai male e sei lontano da casa , dalle tue abitudini e dai tuoi cari… Una parola di conforto o un sorriso valgono più dell’oro” forse il senso del Natale l’ha capito quest’anno più di ogni altro.

“Questo post vuole essere , oltre che un personale ringraziamento frutto dell’esperienza che sto vivendo in prima persona, anche un messaggio di fiducia per tutti voi che siete spaventati e un po’ sfiduciati – prosegue Maddalena Corvaglia – Non lasciate che gli sbagli e l’arroganza di pochi intacchino la fiducia che sempre avete avuto nelle figure ospedaliere”. Poi il grazie anche a Paolo e Silvio, immaginiamo siano i fratelli Berlusconi: “Grazie a Paolo e Silvio, persone dal cuore grande ed un garbo raro e in disuso”.

