Il Natale di Carolina Marconi: “Sto bene anche se un po’ acciaccata”

Per Carolina Marconi è stato un Natale diverso dagli altri, per alcuni versi speciale, per altri difficile. L’ex gieffina è grata alla vita, è grata per gli amici che la circondando, per la famiglia che le è rimasta sempre accanto ogni giorno della sua lotta contro il cancro al seno. Con Carolina nella foto scelta per augurare a tutti Buon Natale c’è il suo fidanzato, ci sono i loro cagnolini, c’è tutta la consapevolezza dell’anno che sta andando via, delle sfide vinte. “Eccomi qua amici ..tanti auguri di Buon Natale a tutti voi … io mi sto godendo il Natale come non mai ..sto assaporando ogni minimo particolare ..la compagnia ,il volerci bene ,il raccontarci ed ascoltarci”. L’ottimismo resta il suo punto di forza, non lo perde mai.

Carolina Marconi, il suo messaggio di Natale

Non poteva mancare il suo messaggio di Natale. In questi lunghi mesi è stata lei a dare positività agli altri ma allo stesso tempo i fan l’hanno sostenuta apprezzando la sua sincerità, la sua capacità di non abbattersi.

“Ho capito che non e’ solo una bella tavola o un albero bellissimo super addobbato con tantissimi regali sotto ..ma e’ soprattutto stare insieme con persone che stimi e vuoi bene .. il Natale E’ gioia gioia religiosa .Gioia di Dio , interiore,di luce, di pace …..il Natale e’ riflessione …… sono qui con mille pensieri,vorrei dirvi talmente tante tante cose che l’unica che sento di estrapolare dal mio cuore è dirvi che sono grata alla vita – e prosegue – perche’ ora sto bene anche se un po’ acciaccata ma accanto con le persone che amo … vi auguro un Buon Natale voletevi bene il resto nn conta ,la famiglia e’ il bene più prezioso e va coltivata piano piano e protetta. Buon Natale siate felici con amore, la vostra pelatina”.

