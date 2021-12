Tutto l’amore di Elisabetta Gregoraci per le bambine e i bambini del Kenya

Sta facendo sognare i suoi follower con le bellissime immagini dal Kenya, Elisabetta Gregoraci che quest’anno sta trascorrendo insieme a suo figlio e a Flavio Briatore, le vacanze proprio in Africa. Era da tempo che non tornava in Kenya, a causa del covid 19 e prova a spiegare via social a chi la segue sempre con grande affetto, quanto sia legata a questa terra e quanto cerchi sempre di fare il possibile per aiutare chi ha meno possibilità. Con un dolce post su Instagram, la Gregoraci spiega che non le è stato possibile fare visita alle scuole delle strutture che aiuta da tempo, ma che è sempre vicina a loro per cercare di aiutare i bambini e le bambine, ad avere la giusta istruzione. Le parole di Elisabetta Gregoraci e le foto postate sulla sua pagina instagram sono arrivate al cuore di chi la segue sempre con grande amore!

Elisabetta Gregoraci in Kenya in vacanza: tutto il suo amore per l’Africa

Era da tanto tempo che non tornavo in Kenya, Pease a cui sono da sempre molto legata. Non parlo spesso del legame che ho con questo posto e il suo popolo, pero ‘mi sento molto vicina a loro e non gli ho mai fatto mancare il mio aiuto. Le persone che si occupano degli orfanotrofi e delle scuole qui vicino a Malindi sono degli esseri speciali così come i bimbi che vengono accuditi. Per non parlare delle bambine, che sono quelle più emarginate e discriminate soprattutto a livello scolastico, a cui ho da sempre dato un aiuto per la loro istruzione e sono costantemente nei miei pensieri. Purtroppo a causa del Covid non posso andare a visitare le strutture, perché sarebbe pericoloso per loro e per me, ma so che stanno bene percepiscono il mio amore ed e ‘la cosa più bella

Tantissimi i messaggi di chi segue con affetto Elisabetta Gregoraci e che ha ringraziato la conduttrice per tutto quello che fa per le persone che hanno più bisogno!

