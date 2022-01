Mara Venier è raffreddata ma i tamponi sono tutti negativi: si va in onda

Prima che la notizia arrivi da altri è Mara Venier a mostrarsi raffreddata. Sui social è difficile comunicare lo stato di salute con una foto ma Mara Venier ci riesce benissimo. Maglione caldo colorato, sciarpa verde al collo, berretto scuro in testa, occhiali da vista e come sempre in versione casalinga la conduttrice non mette nemmeno un filo di trucco. “A casa leggermente raffreddata” scrive la Venier e di seguito tante risate ma più per come si è coperta che per il raffreddore, quello fa paura. Capita a tanti in questo periodo di essere raffreddati, di avere un mal di gola o dei colpi di tosse, scatta subito l’allarme, in testa il primo pensiero è quello di fare un tampone. Mara Venier non ha il Covid, ha fatto tutti i tamponi necessari e per fortuna sono tutti negativi.

Mara Venier negativa al tampone si riposa prima delle prove

Oggi come di consueto l’attendono le prove di Domenica In, anche domani avrà tanti ospiti in attesa del festival di Sanremo. Qualcuno tra i commenti fa notare che Mara Venier prima del festival ha spesso il raffreddore o l’influenza. Solo un caso, un po’ di stress, l’importante è che non abbia il Covid. Senza di lei Domenica In non si può fare e soprattutto adesso che inizia Sanremo 2022 sarebbe un bel problema. Già qualche settimana fa la puntata è saltata per un positivo nel suo staff.

Tutti le augurano di rimettersi presto, magari domani in onda non avrà più nemmeno il raffreddore ma ormai la Venier è abituata a condurre con qualche problemino, è una vera roccia.

Ovviamente tra i tanti follower spunta chi le consiglia di fare un molecolare, chi le dice di fare attenzione; sono commenti inutili, è ovvio che ha già fatto tutto il necessario ancora prima di riferire che è raffreddata.

