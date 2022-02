Elisabetta Gregoraci: festa di compleanno a 5 stelle ma chi le ha regalato la pagina del Corriere?

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci è iniziata il giorno prima. La showgirl calabrese compie oggi 42 anni ma ha iniziato a festeggiare da ieri sera. Una cena a 5 stelle da Cipriani con tanti amici e parte della famiglia. Ma chi ha comprato la pagina del Corriere della Sera per farle gli auguri? Gregoraci a Verissimo aveva detto che per lei ci sarebbe stata una cena con poche persone, magari a casa, invece non ha organizzato un party con tutte le persone che conosce ma in sala ne erano presenti un bel po’. Ovviamente non potevano mancare le persone più importanti della sua vita, dalla sorella Marzia al figlio Nathan Falco. Non poteva perdere la festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci l’ex marito, Flavio Briatore.

Sono di Briatore gli auguri sul Corriere per Elisabetta Gregoraci?

Tutto porta a lui, non ci sono altri indizi che possano indicare un’altra persona che non sia Briatore, quindi chi può avere comprato una pagina del Corriere di oggi per farle gli auguri? Che sia un amore nascosto? Il messaggio scelto non sembra quello di un nuovo innamorato, certo è di qualcuno che l’ammira molto e la conosce bene.

Una festa a Monte Carlo nel famoso Cipriani che Elisabetta conosce bene, una cena faraonica, lei come sempre bellissima. Ha atteso lo scoccare della mezzanotte per ricevere auguri e regali, per soffiare le sue candeline ed esprimere chissà quale desiderio, seguita a vista da Briatore. Nel famoso locale tavoli perfetti, menù con sopra la foto della festeggiata e tanto divertimento. Presenti al party di Elisabetta Gregoraci anche gli ex vipponi Francesco Oppini e Andrea Zelletta.

Tutti intorno alla showgirl nel momento della torta ma accanto c’erano Nathan e Flavio Briatore. Non hanno postato foto insieme ma nelle stories entrambi hanno voluto mostrare che lui c’era, che la famiglia è sempre unita anche se il matrimonio sembra sia davvero finito.

