Elettra Lamborghini sventola le multe prese a Buccinasco ma lì non c’è mai stata

Elettra Lamborghini ha ricevuto ben 4 multe in una settimana e quando ha avuto l’ultima tra le mani si è decisa a raccontare tutto sui social. Sono sanzioni che avrebbe meritato per infrazioni commesse a Buccinasco ma la Lamborghini spiega che lì non c’è mai stata e infatti non sa nemmeno dove si trovi. Uno sfogo che va ben oltre il mostrare le multe ricevute a casa, infatti Elettra Lamborghini punta il dito contro chi ha fatto queste multe, una cosa furbetta perché, come ribadisce, quel giorno a quell’ora lei si trovava in un altro posto. E’ una vera denuncia quella di Elettra Lamborghini che poco dopo ha ricevuto una risposta. E’ il sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, che la invita sui social a recarsi al comune per verificare le contravvenzioni ricevute.



La denuncia di Elettra Lamborghini sulle sanzioni che ritiene assurde

“Buccinasco non si fa così: 4 multe in una settimana. E io non so neanche dov’è, quel giorno ero altrove e poi io so guidare” ha raccontato con la sua solita ironia. “Buccinasco, ascoltami bene, ti vieto di farmi le multe, basta, io non sono mai venuta a Buccinasco, non ti permettere mai più. E poi ora sono anche birichini, non è che te la fanno lì, ti arriva a casa, quindi non so neanche com’è successo, magari non ero io. Non va bene, le multe si fanno al momento”. Un’accusa che ha ricevuto risposta dal primo cittadino.

“Venga a trovarci, così potrà verificare le contravvenzioni” questo l’invito del sindaco. E adesso siamo tutti curiosi di scoprire come finirà questo equivoco, come si concluderà. Di certo la cantante in ogni caso riferirà tutto ai suoi follower. Magari si è sbagliata lei non ricordando che a Buccinasco c’è stata davvero o forse qualcuno ci è andato con la sua auto.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".