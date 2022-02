Ornella Muti su Sanremo 2022: “Se avessi detto di no mi avrebbero fucilato”

A quanto pare l’esperienza di Ornella Muti a Sanremo 2022 non ha lasciato il segno neppure nel suo cuore. Se dovessimo effettivamente trovare un piccolo neo a una edizione del Festival quasi perfetta, potremmo dire che la decisione di portare Ornella Muti sul palco dell’Ariston, non si è dimostrata poi, così vincente. L’attrice, bellissima nella prima serata, non ha aggiunto molto a quello che era lo spettacolo, anzi. La sua presenza è stata abbastanza deludente. E forse anche lei, si è resa conto di non aver lasciato il segno. Ieri, nel salotto di Domenica In, l’attrice è stata ospite di Mara Venier che le ha chiesto ovviamente, del Festival…“Parliamo dell’esperienza di Sanremo?” ha detto Mara, mentre la Muti ha risposto: ” Se proprio dobbiamo…”.

““Quando mi rivedo, cosa penso? Dipende da quello che vedo” ha replicato confessando di non sentirsi bella come le dicono tutti “perché uno vive dentro e dentro è tutta un’altra cosa. Sono sempre stata un po’ tormentata”. L’attrice ha poi provato a spiegare che cosa è successo e come si è sentita.

La rivelazione di Ornella Muti su Sanremo 2022

“Che fatica, mamma mia! Ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no, mi avrebbero fucilato. Ma non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile!” ha confessato la Muti nel salotti di Mara Venier. E ancora: “Sanremo non è comodo” ha ammesso, “E’ una cosa canora ed io ho fatto quello che dovevo fare, punto”. Insomma non vedeva l’ora che tutto finisse. Potrebbe anche essere vero, ma Sabrina Ferilli ad esempio, ha dimostrato che si poteva fare anche dell’altro su quel palco, lo stesso hanno fatto anche Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. Basta volerlo insomma e basta avere qualcosa da dire…

Di Ornella Muti al Festival si è parlato forse più prima del suo arrivo, a causa della polemica nata per gli abiti scelti, che dopo la serata sul palco. La Muti si è sfogata anche sulle polemiche riguardo ai vestiti scelti per il palco dell’Ariston e ha spiegato: “Giorgio Armani nella mia vita è stato molto importante e tutta questa polemica mi è dispiaciuta. Non l’ho sentito”.

