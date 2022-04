Vladimir Luxuria è identica alla madre da ragazza, tutto in una foto

Non è sempre stato semplice il rapporto di Vladimir Luxuria con la sua famiglia, anche con sua madre. Oggi ma già da tempo tutto è sereno, hanno trovato l’equilibrio che dovrebbero avere tutte le famiglie e Luxuria orgogliosa mostra una foto della madre. E’ uno scatto del passato, una foto di mamma Maria Michela di tanti anni fa. Chissà in quale album o in quale cassetto l’avrà trovata e di certo avrà pensato che la somiglianza è incredibile. Sono madre e figlia, non ci dovrebbe essere niente di così sorprendente ma forse guardando la foto in basso anche voi penserete la stessa cosa. E’ un volto particolare quello della madre di Vladimir Luxuria proprio come quello di sua figlia.

Vladimir Luxuria mostra la foto della mamma da ragazza

“Questa è la mia mamma da ragazza: secondo voi le somiglio?” è la sua domanda ma le risposte sono ovvie. Rispondono i follower, rispondono i colleghi del mondo dello spettacolo, prime tra tutti Simona Ventura, Sandra Milo e Patrizia Pellegrino. Impossibile dire il contrario, la somiglianza è evidente, sembrano la stessa persona.

Luxuria è nata il 24 giugno del 1956 con il nome di Wladimiro Guadagno. I suoi genitori non sono riusciti ad accettare subito il percorso della figlia, la trasformazione che tanto desiderava per sentirsi libera, se stessa. Lei ricorda le urla tra il padre e la madre, le litigate nel dare la colpa all’altro. Poi entrambi hanno compreso, dovevano pensare alla vita della figlia e non ai loro desideri. La riconciliazione con la famiglia è stato il momento più bello. Il padre ha partecipato ai Gay Pride, la madre sempre pronta a darle il consiglio giusto. Le parole di mamma Maria sono spesso presenti tra le citazioni dell’attivista oggi opinionista dell’Isola dei famosi. In basso la foto della madre di Luxuria dal suo profilo Instagram.